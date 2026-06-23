Bingöl bir ilk: Kapalı yöntemle böbrek koruyucu kanser ameliyatı

Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk kez tamamen kapalı yöntemle böbrek koruyucu kanser ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Bingöl Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hastanenin Üroloji Kliniğinde ilk kez tamamen kapalı yöntemle (laparoskopik) böbrek koruyucu kanser ameliyatı (laparoskopik parsiyel nefrektomi) başarıyla gerçekleştirildi. Üroloji Uzmanları Op. Dr. Rıdvan Cantürk ve Op. Dr. Yakup Altundaş tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 75 yaşındaki erkek hastanın böbreğinde tespit edilen yaklaşık 3,5 santimetrelik tümör, böbreğin tamamı alınmadan yalnızca tümörlü doku çıkarılarak tedavi edildi. Böylece hastanın böbrek fonksiyonları korunurken, ameliyat tamamen kapalı yöntemle başarıyla tamamlandı.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören, "Hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilen bu özellikli ameliyat, sağlık altyapımızın ve hekimlerimizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesidir. Amacımız, vatandaşlarımızın ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine kendi ilimizde ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu sayede hem il dışı sevklerin azaltılmasına katkı sunuyor hem de hastalarımızın tedavi süreçlerini ailelerinin yanında, kendi şehirlerinde sürdürebilmelerine imkan tanıyoruz. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik yatırımlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Cantürk, uygun hastalarda böbreği koruyarak yapılan kapalı cerrahi yöntemlerin günümüzde böbrek tümörlerinin tedavisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Uygun hastalarda böbreğin tamamını almak yerine sadece tümörlü dokunun çıkarılması, böbrek fonksiyonlarının korunmasını sağlıyor. Kapalı yöntem sayesinde hastalarımız daha az ağrı hissediyor, daha kısa sürede taburcu oluyor ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyor. Bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla uygulanmış olması hem hastalarımız hem de ilimiz adına önemli bir kazanımdır" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı