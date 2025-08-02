Bilimsel Araştırma: Yaşlanma Süreci 30'lu Yaşlarda Başlıyor

Bilimsel Araştırma: Yaşlanma Süreci 30'lu Yaşlarda Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir çalışma, insanların vücudundaki yaşlanma süreçlerinin 30 yaş civarında belirgin değişimlerle başladığını ve 50 yaşından itibaren hızlandığını ortaya koydu. Araştırma, böbreküstü bezleri ve aort üzerindeki etkileri vurguladı.

YENİ bir bilimsel araştırma, insan vücudunda yaşlanma sürecinin sanılandan daha erken başladığını ortaya koydu.

Çinli bilim insanları tarafından 50 yıl boyunca yürütülen araştırmada, 14 ila 68 yaş arasındaki 76 organ bağışçısından alınan toplam 516 doku örneği incelendi. Bulgular, 30 yaş civarında vücutta belirgin biyolojik değişimlerin başladığını, ancak bu değişimlerin özellikle 50 yaşından itibaren keskin bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırma, özellikle böbreküstü bezlerinde ve kalbin ana atardamarı olan aortta erken yaşlanma belirtilerine dikkat çekiyor. Vücudun işleyişinde kritik rol oynayan hormonları salgılayan böbreküstü bezlerinde, 30'lu yaşlardan itibaren protein seviyelerinde değişiklikler görülmeye başlanıyor. En büyük yaşlanma etkisi ise aortta gözlemlendi. Araştırmacılar, kan damarlarının yaşlanmanın erken evrelerine karşı daha savunmasız olduğunu kaydederken, 'GAS6' adlı bir proteinin organlardaki artışının bu durumu tetikleyebileceğini söylüyor. Bu proteinin, hücre büyümesi ve hayatta kalma süreçlerinde rol oynadığı ve yaşlanmayı hızlandırabileceği düşünülüyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, bu bulguların ileri yaşlardaki bireylerin sağlık durumlarını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini bildirdi.

Araştırma kapsamında sigara, alkol, işlenmiş et tüketimi, yetersiz uyku ve sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde yaşamanın organ yaşlanmasını hızlandırdığı da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı

Suriye'de söz sahibi olmak isteyen İsrail'i çıldırtacak hat açıldı
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk demir çelik devinin konkordato talebi onaylandı

Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.