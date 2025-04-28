Bilecik'te Hastane Krizi: Baba, Çocuğuna Bakılmadığını İddia Ederek Arbede Çıkardı

Bilecik çocuğuna bakılmadığı iddia eden bir baba hastaneyi adeta birbirine kattı

Çevrede bulunan bilgisayarlara vurmaya başladı, arbede sırasında hemşirenin darp edildiği öne sürüldü

'Beyaz Kod' verilmesinin ardından baba güçlükle zapt edilerek zorlukla dışarı çıkartıldı

Şahıs, olay videosunun sosyal medyaya düşmesinin ardından gözaltına alındı

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz akşam ateşlenen çocuğunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren bir baba, 'Çocuğunla doktorun ilgilenmediği' iddia ederek hastaneyi adeta birbirine kattı.

Bilecik'te Turgay A. isimli kişi, ateşlenen çocuğunu geçtiğimiz akşam Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sabah çocuğun damar yolunun çıktığını gören refakatçi anneanne, yanındakilerle hemşirelerin çocukla ilgilenmediği iddiasında bulundu. Bu duyan baba Turgay A. ise kendini kaybederek çevrede bulunan bilgisayarlara vurmaya başladı. Arbede sırasında hemşire Dilek Y.'nin Turgay A. tarafından darp edildiği öne sürülürken, olay sırasında beyaz kod verildi. Olay yerine gelen bir kaç güvenlik görevlisi baba Turgay A. güçlükle zapt edilerek, zorlukla dışarı çıkartıldı. Şahıs olay videosunun sosyal medyaya düşmesinin ardından gözaltına alındı.

"Sağlıkta şiddete hayır

Olayın ardından Sağlık Sen Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe bir açıklama yaparak, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yaşanan üzücü şiddet olayını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şifa vermek için büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerimize yönelik her türlü saldırıyı kınıyor, bu tür olayların son bulmasını temenni ediyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Sağlık, şiddetle değil; sevgi, saygı ve güvenle büyür" dedi.