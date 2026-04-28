Bilecik'te Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri önlük giydi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun tanıtım filmi gösterildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık ve Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah Çongur'un açılış konuşması yaptığı törende, Doç. Dr. Asaf Evrim Evren "Eczane teknikerliğinde eğitim ve mesleki uygulamaları" konulu sunum gerçekleştirdi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Haberler.com
500

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu