Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı en yüksek puanla belge aldı

Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı en yüksek puanla 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen Kurum' belgesi aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Programı' kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı, belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirerek il genelinde en yüksek puanı alan kurum oldu. Değerlendirme sürecinde kurumda sağlıkla ilgili plan ve politikaların uygulanması, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden düzenlemeler, fiziksel aktiviteyi destekleyen uygulamalar, çalışanlara yönelik sağlık hizmetlerinin etkin sunumu ile ruh sağlığı, tütün ve bağımlılıkla mücadele ve çevre sağlığı alanlarında yürütülen çalışmalar esas alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı, en yüksek puanla 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Belgesi' almaya hak kazandı. Program kapsamında kurum çalışanlarının sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmenin teşvik edilmesi, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ile çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Belge, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı tarafından Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan'a takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı