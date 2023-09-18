Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki sağlık yöneticileri bir araya gelerek MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastanelerin işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Dr. Damkacı, sağlık personeline gösterilen fedakarlık ve gayretler için teşekkür etti.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında 2023 yılı değerlendirme müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşti.
İl Müdürü Dr. Damkacı, il genelindeki sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastanelerin genel işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bilecik'te sağlık yılını yaşadıklarını vurgulayan Dr. Damkacı; ayrıca yöneticilerden 24 saat görev yapan sağlık personeline göstermiş oldukları fedakarlık ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK