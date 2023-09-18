Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki sağlık yöneticileri bir araya gelerek MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastanelerin işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Dr. Damkacı, sağlık personeline gösterilen fedakarlık ve gayretler için teşekkür etti.