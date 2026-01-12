Haberler

Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, gazetecilerle buluştu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, gazetecilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentteki sağlık hizmetlerini ve planlanan projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. 2022'de 3 milyon 959 bin 812 kişi sağlık hizmetlerinden faydalandı. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırma çalışmalarına devam ediliyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki programda Damkacı, gazetecilerle sohbet etti, sorumluluk alanlarında halkın talep ve önerilerini dinledi.

Damkacı, kentteki sağlık kurumlarına dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

İl genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının her geçen gün arttığını aktaran Damkacı, "Geçen yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il genelinde toplam 3 milyon 959 bin 812 kişi sağlık hizmetlerinden faydalandı. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik Merkez Aile Sağlığı Merkezi, kapalı psikiyatri servisi, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile Osmaneli, Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 2026 yılı yatırımlar ve hizmetler yatırım programlarına dahil edildi. Planlanan yatırımlarla birlikte il genelinde sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza daha etkin sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Sağlık
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü