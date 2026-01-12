Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, gazetecilerle buluştu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki programda Damkacı, gazetecilerle sohbet etti, sorumluluk alanlarında halkın talep ve önerilerini dinledi.

Damkacı, kentteki sağlık kurumlarına dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

İl genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının her geçen gün arttığını aktaran Damkacı, "Geçen yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il genelinde toplam 3 milyon 959 bin 812 kişi sağlık hizmetlerinden faydalandı. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik Merkez Aile Sağlığı Merkezi, kapalı psikiyatri servisi, Osmaneli, Söğüt ve Bozüyük ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile Osmaneli, Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 2026 yılı yatırımlar ve hizmetler yatırım programlarına dahil edildi. Planlanan yatırımlarla birlikte il genelinde sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza daha etkin sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.