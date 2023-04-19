Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Yanık Ünitesi' hizmete girdi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 yataklı "Yanık Ünitesi"nde hasta kabulüne başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ünitede özel tedavi yanık banyo ile pansuman alanlarının bulunduğu duyuruldu.

Ünitede her hastaya eşit koşullar sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve sorunsuz şekilde taburcu edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"En sık rastlanan yanıklar haşlanma yanıklarıdır ve ülkemizde özellikle çocuklarda hastane yatışı gerektiren yanıklarda da birinci sırada yer almaktadır. Yanık, saniyeler içinde gelişebilen bir durum olması ve sonucunda ciddi yaşamsal tehlikeleri beraberinde getirme potansiyeli olması nedeniyle, tanı, ilk müdahale ve tedavisi açısından oldukça önemli bir travmadır. Bu nedenle ülkemizde son yıllarda yanık takip ve tedavisine olan önem yüksek bir ivme ile artmaktadır. Birçok yenilikçi tedavi yaklaşımları ile hastanede kalış süresi, yanığın sonucunda oluşabilecek hareket bozuklukları, eklem hareketlerinde azalma gibi problemler ciddi ölçüde düşürülmektedir."