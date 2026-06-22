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Uzman Doktor Şeyma Bayındır hasta kabulüne başladı

Uzman Doktor Şeyma Bayındır hasta kabulüne başladı
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Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne atanan Uzm. Dr. Şeyma Bayındır, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Polikliniği'nde hasta kabulüne başladı. Eksik poliklinikler için atamaların devam edeceği bildirildi.

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Şeyma Bayındır hasta kabulüne başladı.

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Şeyma Bayındır hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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