Biga Devlet Hastanesinde 'Uzman Dr. Yusuf Bahri Demirkan Nöroloji Servisi' açıldı

Biga Devlet Hastanesinde, Uzman Dr. Yusuf Bahri Demirkan'ın adının verildiği servis törenle hizmete açıldı.

Hastanede uzun yıllar görev yapan ve 2024'te vefat eden Uzman Dr. Yusuf Bahri Demirkan'ın anısını yaşatmak amacıyla adı nöroloji servisine verildi.

Servisin açılışı dolayısıyla hastanede düzenlenen törene, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Demirkan'ın ailesi katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Kayabaşı ve İl Sağlık Müdürü Görgülü, servisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, meslek hayatı boyunca binlerce hastanın şifa bulmasına vesile olan Demirkan'ın adının hastanede yaşatılmasının bir vefa örneği olduğu belirtildi.