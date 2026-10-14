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Beyşehir'de 68 mahallede yatağa bağımlı hastalara uzaktan doktor desteği verilecek

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Beyşehir'de 68 mahallede yatağa bağımlı hastalara uzaktan doktor desteği verilecek
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Beyşehir Devlet Hastanesi ve muhtarlar derneğinin projesiyle yatağa bağımlı hastalar uzaktan hekimle görüştürülecek. Muhtarların ulaşacağı sistemde tıbbi kararları hekimler verecek, rapor ve tedavi süreçleri yürütülecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Beyşehir Devlet Hastanesi ile Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği iş birliğinde hazırlanan "Muhtarlarımızla El Ele, Dijital Hastane Evinizde" projesi, özellikle yatağa bağımlı ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında, hastaneye ulaşamayan ve hekim değerlendirmesine ihtiyaç duyan hastaların uzaktan bağlantı yoluyla doktorlarla görüştürülmesi planlanıyor. Sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven, mahalle muhtarlarının ihtiyaç sahibi hastalara ulaşılmasında aktif rol üstleneceğini belirtti. Bir mahallede psikiyatri uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç duyan bir hasta için muhtarın hastanın evine gitmesi, hastanın da hastanede oluşturulan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi üzerinden hekimle görüntülü görüşmesinin sağlanması öngörülüyor. Bu görüşmeler sonucunda hastanın ihtiyacının değerlendirilmesi, gerekli durumlarda rapor ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Tıbbi kararlar ise hekimler tarafından verilecek.

Beyşehir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. İbrahim Fuat Kayıhan Kaya, yaklaşık dört yıldır bu görevde bulunduğunu belirterek evde sağlık hizmetleri kapsamında yaklaşık 750 hastaya ulaştıklarını ifade etti. Beyşehir'in 68 mahallesinin bulunması ve bazı yerleşim yerlerinin hastaneye uzak olması nedeniyle hastaların ihtiyaçlarına her zaman istenen hızda cevap vermenin güçleşebildiğini aktaran Kaya, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi aracılığıyla muhtarların desteğinden yararlanılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından proje mahalle muhtarlarına tanıtılırken, uzaktan hasta değerlendirme sisteminin nasıl işleyeceğine dair bilgiler aktarıldı.

Programın sonunda Başhekim Dr. Kutay Güven ile Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Erol arasında projeye ilişkin protokol imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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