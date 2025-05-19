Beyin Damarındaki Baloncuk Ameliyatla Kapatıldı

Beyin Damarındaki Baloncuk Ameliyatla Kapatıldı
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Beyin Damarındaki Baloncuk Ameliyatla Kapatıldı
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Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki kadın hasta, beyin kanaması sonrası yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Bu tür bir operasyonun kentte ilk defa gerçekleştirildiği belirtildi.

Beyin damarındaki baloncuk ameliyatla kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ - Geçirdiği beyin kanaması sonrası Özel Sular Akademi Hastanesi İnme Merkezi'ne sevk edilen ve burada şah damarında baloncuk (anevrizma) tespit edilip operasyona alınan 70 yaşındaki kadın hasta sağlına kavuştu. Operasyona katılan doktorlardan Uygar Utku, kentte ilk defa böyle bir ameliyatın yapıldığını, bundan sonra da il dışına sevke gerek kalmayacağını söyledi.

Osmaniye'de yaşayan 66 yaşındaki Günyüz Suyagiren, evinde yemek yerken beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Suyagiren, yapılan müdahaleler sonrasında Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi inme merkezine sevk edildi. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucu beyindeki şah damarında baloncuk olduğu tespit edilen hasta ameliyata alındı.

Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın beyin damarındaki baloncuk kapatıldı. Baloncuğun daha önce kanamış olması ve hastanın hastaneye geç başvurmasının ciddi risk oluşturduğu, ancak buna rağmen başarılı bir sonuç elde edildiği bildirildi.

Nöroloji ve inme merkezi hekimi Dr. Uygar Utku, daha önce bu tür ameliyatların şehir dışında yapıldığını vurgulayarak, "Artık bu müdahaleler ilimizde de yapılabilecek. Hastalar sevk edilmek zorunda kalmayacak" dedi.

Sağlığına kavuşan Günyüz Suyagiren ise "Yemek yerken beyin kanaması geçirdiğimi anladım buraya sevk edildim ve çok kötüydüm, şuanda çok iyiyim teşekkürler" diye konuştu.

Eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Yaşar Suyagiren de, hastaneye, doktor ve tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Sağlık
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