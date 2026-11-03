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Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Toplum Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu

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Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Toplum Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu
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Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek hizmet binasında incelemede bulundu. Ziyarette merkezin fiziki koşulları, ihtiyaçları ve sunulan sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binasını gezen Kaymakam Haydari, binanın genel durumu hakkında incelemeler yaptı. Merkezin fiziki şartları ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Haydari, sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında da bilgi aldı. Merkezin fiziki koşulları, mevcut imkanları ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği ziyarette, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi şartlarda yararlanabilmesi açısından merkezin ihtiyaçları ve fiziki koşulları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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