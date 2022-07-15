Son dakika... Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi Beşiktaş'ta Açıldı Son dakika haber: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin’in adının verildiği, Beşiktaş Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Batuhan Ergin'in adının verildiği, Beşiktaş Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde bulunan Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Batuhan Ergin'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Yapımını tamamladığımız ve 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in adını verdiğimiz Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Beşiktaş Kaymakamı Sayın Önder Bakan ile gerçekleştirdik. Hain darbe girişiminde can veren 251 şehidimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu. ANKA / Sağlık Yerel Sağlık Haberler Son Dakika

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