Bayburt'ta Yaylapınar köyü sakinlerine KETEM'de kanser taraması yapıldı

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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Yaylapınar köyünde yaşayan vatandaşlara yönelik kanser taraması gerçekleştirildi. Tarama kapsamında köy sakinleri sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) götürüldü.

Tarama yapılan vatandaşlar ayrıca Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimine katıldı. Programda diyetisyen, psikolog, diş hekimi ve hekimler tarafından sağlıklı yaşam konusunda eğitim verildi. Katılımcılara erken teşhisin önemi ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. KETEM'de taramaları tamamlanan vatandaşlar, işlemlerinin ardından sağlık ekipleri tarafından yeniden köylerine ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı