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Bayburt’ta vatandaşlara aşı ve koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı

Bayburt’ta vatandaşlara aşı ve koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı
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3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşılar ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşılar ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Kurulan stantta vatandaşların aşı takvimleri ile e-Nabız üzerinden aşı durumları kontrol edilerek eksik aşısı bulunanlar aile hekimlerine yönlendirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, aşıların hastalıklardan korunmadaki rolü ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vatandaşlarla anlatıldı.

Çalışma sırasında vatandaşların aşı takvimleri incelenirken e-Nabız sistemindeki aşı bilgileri de kontrol edildi. Aşısı eksik olan vatandaşlara aile hekimlerine başvurmaları konusunda yönlendirme yapıldı.

Ücretsiz aşı uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilecekleri aktarıldı. Standa gelen vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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