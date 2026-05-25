Spor Bilimleri öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, sigara kullanımının sporcular üzerindeki etkisi, sporcu beslenmesi, stres yönetimi ve spor yaralanmalarında ilk yardım konularında eğitim verildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi ve Yabancı Uyruklular Polikliniğinin bilinirliğinin artırılması ve sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi amacıyla üniversite iş birliğinde eğitim programı düzenlendi.

Programda öğrencilere, sigara kullanımının sportif performans ve genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sporcu beslenmesi, sporla birlikte stres yönetimi ve spor yaralanmalarında uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

Doktor, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sporcu sağlığının korunması konusunda bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı