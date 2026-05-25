Haberler

Spor Bilimleri öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Spor Bilimleri öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine sigara, beslenme, stres yönetimi ve ilk yardım konularında eğitim düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, sigara kullanımının sporcular üzerindeki etkisi, sporcu beslenmesi, stres yönetimi ve spor yaralanmalarında ilk yardım konularında eğitim verildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi ve Yabancı Uyruklular Polikliniğinin bilinirliğinin artırılması ve sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi amacıyla üniversite iş birliğinde eğitim programı düzenlendi.

Programda öğrencilere, sigara kullanımının sportif performans ve genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sporcu beslenmesi, sporla birlikte stres yönetimi ve spor yaralanmalarında uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

Doktor, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sporcu sağlığının korunması konusunda bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda onlarca tutuklama
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var