Bayburt'ta otizm farkındalığı için vatandaşlar bilgilendirildi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde stant kuruldu, bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmada vatandaşlara broşür dağıtılarak, otizm spektrum bozukluğu hakkında bilgi verildi.

Kentin en işlek noktasında kurulan stantta, otizm spektrum bozukluğunun belirtileri, erken tanının önemi ve toplumsal farkındalık konularında vatandaşlara bilgiler aktarıldı. Personeller tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak, otizmle ilgili merak edilen sorular cevaplandırıldı.

Stantta vatandaşlara, otizm spektrum bozukluğunun sosyal iletişim ve etkileşimde güçlükler ile sınırlı ilgi alanı ve tekrarlayıcı davranışlarla kendini gösterebildiği, erken farkındalığın çocukların gelişim sürecinde önemli rol oynadığı anlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı