Bayburt'ta sinire baskı yapan bel fıtığı ameliyatla temizlendi
Bayburt Devlet Hastanesinde, bel fıtığının sinire baskı yapması sonucu şiddetli ağrı çeken bir hasta, nadir görülen fıtık türü nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Aziz Kaan Erçandırlı, sinire baskı yapan dokuyu temizledi. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edilmesi planlanıyor.
Bayburt Devlet Hastanesinde, belindeki fıtığın sinire baskı yapması nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan hasta ameliyat edildi.
Yapılan kontrollerde, hastada nadir görülen bir bel fıtığı türü tespit edildi. Ağrıya neden olan sinir sıkışması üzerine hasta, ameliyata alındı.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aziz Kaan Erçandırlı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sinire baskı yapan fıtık dokusu temizlendi.
Ameliyatı başarılı geçen ve sağlık durumu iyi olan hastanın ilerleyen günlerde taburcu edilmesi planlanıyor. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı