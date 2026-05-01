Bayburt'ta hasta yakınlarına aşı bilgilendirmesi yapıldı

Dünya Aşı Haftası kapsamında Bayburt Devlet Hastanesi çocuk polikliniğinde stant açılarak, hasta yakınlarına aşılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Poliklinikte tedavi gören çocukların yakınlarına yapılan bilgilendirme faaliyetinde, aşıların çocuk sağlığındaki önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunmadaki rolü ve düzenli aşı takibinin gerekliliği anlatıldı. Sağlık personelleri, hasta yakınlarının merak ettiği soruları yanıtlayarak, aşı konusunda farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte, özellikle çocukluk çağı aşılarının zamanında yaptırılmasının hastalıklara karşı koruyucu etkisine dikkat çekildi. Toplumda aşı bilincinin artırılmasının hedeflendiği bilgilendirmede, vatandaşlara broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

