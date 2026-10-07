Bayburt Sancaktepe'de vatandaşlar KETEM'de ücretsiz kanser taramasından geçirildi

Bayburt Sancaktepe'de vatandaşlar KETEM'de ücretsiz kanser taramasından geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Sancaktepe köyünde yürütülen saha çalışmalarında vatandaşlar KETEM'e ulaştırılarak ücretsiz kanser taramasından geçirildi. Tarama sonrası eğitimlerde erken teşhisin önemi anlatıldı, hizmete erişim kolaylaştırıldı ve farkındalık artırıldı.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Sancaktepe köyünde yürütülen saha ve tarama çalışmaları kapsamında vatandaşlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) ulaştırılarak ücretsiz kanser taramasından geçirildi.
Saha çalışmasının ardından vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerde kanserden korunma, düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler aktarıldı.
KETEM'de taramaları tamamlanan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, erken teşhisin tedavi sürecindeki önemi anlatılırken sağlık kontrollerinin aksatılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Çalışmalarla vatandaşların kanser tarama hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve erken teşhis konusunda farkındalığın artırılması sağlandı.