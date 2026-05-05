Bayburt Devlet Hastanesinde nisan ayında 46 bin 420 hasta muayene edildi. Hastanede aynı dönemde 275 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 13 bin 614 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Hastane verilerine göre, nisan ayında MHRS üzerinden randevulu 12 bin 619, MHRS dışı ayaktan 20 bin 187 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 420'ye ulaştı.
1-30 Nisan tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: Bin 644
Anestezi polikliniği: 211
Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 471
Cildiye polikliniği: 652
Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 415
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 263
Enfeksiyon hastalıkları: 99
Fizik tedavi polikliniği: Bin 516
Genel cerrahi polikliniği: Bin 335
Göğüs cerrahisi polikliniği: 176
Göğüs hastalıkları polikliniği: 770
Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 323
İç hastalıkları polikliniği: 5 bin 535
Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 521
Kalp damar cerrahisi: 431
Kardiyoloji polikliniği: Bin 893
Kulak burun boğaz polikliniği: Bin 457
Nöroloji polikliniği: Bin 784
Ortopedi polikliniği: 3 bin 321
Plastik cerrahi polikliniği: 212
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 323
Sigara bırakma polikliniği: 9
Üroloji polikliniği: Bin 445
Acil servis: 13 bin 614
Hastanede aynı dönemde 275 ameliyat ve 74 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 78 endoskopi, 58 kolonoskopi, 2 bronkoskopi ve 53 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 22 oldu. - BAYBURT