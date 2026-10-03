Bayburt Devlet Hastanesinde Dünya Yaşlılar Günü'nde sağlık bilgilendirmesi yapıldı

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Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastalar, hasta yakınları ve hastane personeline yaşlılık döneminde sağlık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hastanenin poliklinik girişinde kurulan stantta yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin azaltılması ve yaşam kalitesinin korunmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Çalışmada hastalara ve yakınlarına afiş ve broşürler eşliğinde bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hastane personelinin de bilgilendirildiği çalışmada, yaşlı bireylerin sağlık durumlarının korunması ve yaşlanma sürecinde karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalığın artırılmasına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı