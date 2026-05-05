Bayburt Devlet Hastanesi'nde Dünya Astım Günü farkındalık etkinliği

Bayburt Devlet Hastanesi 5 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla hastanede farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin poliklinik girişinde kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarına astım hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, astımın belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavi süreçleri konusunda broşürler dağıtıldı.

Öte yandan hastane çalışanlarına yönelik olarak Uzman Dr. Fırat Kayaner tarafından eğitim verildi. Eğitimde astım hastalığının tanı ve tedavi süreçleri ile acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ele alındı.

Yetkililer, Dünya Astım Günü kapsamında gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
