Batman'da UMKE Bölgesel Tatbikatı Gerçekleştirildi

BATMAN'da muhtemel afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla, Dicle Nehri kıyısında 4 ilin katıldığı geniş kapsamlı UMKE bölgesel saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) faaliyet planı kapsamında Dicle Nehri kıyısındaki Kılıç köyü mevkiinde, 'UMKE 30'uncu Bölge Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatı Vali Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Solmaz ile kurum temsilcileri izledi. Mardin, Şırnak ve Siirt'ten ekiplerin de yer aldığı çalışmada 206 personel senaryo gereği çoklu olaya müdahale etti. Tatbikatta muhtemel afet ve acil durumlara yönelik koordinasyon, müdahale ve kurtarma süreçleri uygulamalı olarak canlandırıldı. Ekipler arama-kurtarma, trafik kazası, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olayı, deprem, su altı ve su üstü kurtarma ile yangın senaryolarında görev aldı. Çalışmalara jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri destek verdi. Vali Ekrem Canalp'in telsizle verdiği komutla başlatılan tatbikatta yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; triyajın ardından hastalar sağlık ekiplerine teslim edildi. Acil durumdaki yaralılar senaryo gereği helikopterle sevk edildi. Kurtarma operasyonları karadan, havadan ve Dicle Nehri üzerinde botlarla eş zamanlı yürütüldü.

'206 PERSONELİMİZLE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tatbikat sonrasında konuşan Vali Ekrem Canalp, "Son yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli depremler de bir kez daha göstermiştir ki, büyük afetlerde en istikrarlı, sürekli ve kesintisiz kamu hizmetleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından, devlet kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz bu tatbikat, en güçlü şekilde afetlere karşı hazırlığını ne şekilde gerçekleştireceğimiz ve yapmış olduğumuz hazırlıkları da afet anlarında nasıl hayata geçireceğimize ilişkin bir tatbikattır. Bu tatbikatta değişik kurumlarımız eşgüdüm içerisinde nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin gerçeğe yakın bir senaryoyla hareket ettiler. Hepimiz beraberce gördük ki gerek havada gerek suda gerekse karadan kurtarma işlemleri gayet güzel, nizami, intizamlı bir şekilde yerine getirildi ve gerçekleştirildi. Afetlerle ilgili yapılan afet sonrasındaki en ehemmiyetli hizmetlerden bir tanesi kurtarma hizmetleridir. Bizim Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen UMKE faaliyetleri de en son ki depremde yine gördük, hepimiz açısından gurur verici şekilde, en iyi şekilde işleyen kamu hizmetlerinden, en iyi şekilde işleyen kurtarma faaliyetlerinden bir tanesi oldu. Bugün burada bölge illerimizle beraber de bu şekildeki hizmetlerin de ne şekilde koordine edileceği, yönetilceğinin güzel bir örneğini beraberce yaşadık. Bugün burada 206 personelimizle kurtarma faaliyetlerini ve tatbikatı gerçekleştirdik" dedi.

