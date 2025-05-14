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Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 yaşındaki Baturalp Kılavuz, sokakta arkadaşlarıyla oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi, kuduz aşısı yapıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Baturalp Kılavuz (5), hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyünde meydana geldi. Evinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Baturalp Kılavuz, başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı. Baturalp'in çığlıklarını duyan annesi Ceylan Kılavuz, köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Baturalp, ailesi tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Batuarp Kılavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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