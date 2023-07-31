Bingöl'ün Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, hafta sonu evine giderken mahallede yaralı olarak gördüğü eşeği tedavi etti, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başhekimden örnek davranış: Yaralı eşeği tedavi etti

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, hafta sonu evine giderken mahallede yaralı olarak gördüğü eşeği tedavi etti, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu akrabası ile hafta sonu eve giderken, merkez Kanitaht Mahallesi'ndeki parkında yanında ayağından yaralı bir eşek olduğunu fark etti. Eşeğin durumuna duyarsız kalmayan başhekim Bahadıroğlu, imkanlar dahilinde eşeği tedavi ederek ilaçlarını temin etti.

Başhekimin örnek davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.