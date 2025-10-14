Başhekim Artaş: Gazeteci Koca'nın Sağlık Durumu İyi

BAŞHEKİM ARTAŞ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, pompalı tüfekle saldırıda yaralanan gazeteci Mehmet Nafiz Koca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca'nın bilincinin açık, hayati tehlikesinin de bulunmadığını belirten Prof. Dr. Artaş, "Sayın Nafiz Koca, şehrimizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Kendisi bir silahlı saldırıya uğramış durumda. Sağ bacağında, dize yakın bölgesinde ateşli silah yaralanması mevcut. 112 ekipleri tarafından acil servise getirildi. İlk muayene ve çekilen filmler sonucunda herhangi bir kemik kırığı ya da damar zedelenmesi bulunmadığı tespit edildi. Ancak yaralanan bölgede açık bir yara mevcut. Bu nedenle ameliyathaneye alınarak yara bölgesinin temizliği ve kapatılması işlemleri yapılacak. Durumu gayet iyi, kısa süre içerisinde servise alınacak" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,