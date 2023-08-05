Başakşehir'de Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Başakşehir'de yapımı tamamlanan Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Sağlığımızı korumak, mutlu bir yaşamın da temel anahtarıdır" dedi.

Yeni aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, son aşamaya gelen hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Hayattaki en büyük hazinenin sağlık olduğunu vurgulayan Kartoğlu, "Sağlığımızı korumak, mutlu bir yaşamın da temel anahtarıdır. Sağlık yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi haline dönüşen ilçemize, söz verdiğimiz gibi, bir sağlık yatırımı daha kazandırıyoruz. Çıtayı her zaman bir üst seviyeye taşıyor, Güvercintepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi'ni tam donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

"BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KOLAYCA FAYDALANABİLECEK"

Aile sağlığı merkezinde verilecek hizmetler hakkında bilgi veren Kartoğlu, "Komşularımız, hastaneye gitmeden, birinci basamak sağlık hizmetlerinden kolayca faydalanabilecek. Merkezimizde muayene, acil müdahale, gebe izleme, aile planlama, aşı ve bebek izleme odaları ile laboratuvar bulunuyor. Tüketen değil, üreten anlayış ile çalışmaya ve hizmet kalitemizle daima öncü belediye olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.