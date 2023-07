- Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 62'ye yükseldi

Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 62'ye, toplam vaka sayısı ise 9 bin 871'e yükseldi. Ülke genelindeki hastanelerde toplam bin 669 hastanın tedavisi devam ederken, birçok sağlık merkezinde hastalar yoğunluk nedeniyle koridorlarda tedavi görüyor.

DAKKA -

Bangladeş'te dang humması salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Son 4 günde 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı 62'ye yükseldi. Temmuz ayında bin 893 kişinin hastalık şikayetleriyle hastanelere başvurması sonucu Ocak ayından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 9 bin 871'e ulaştı. Ülke genelindeki hastanelerde toplam bin 669 hastanın tedavisi devam ederken, birçok sağlık merkezinde hastalar yoğunluk nedeniyle koridorlarda tedavi görüyor.

Market sahibi Sharif Hossain yaptığı açıklamada erkek kardeşinin ateş kusma ve eklem ağrısı şikayetleriyle doktora gittiğini belirterek, "Sağlık muayenesinden sonra kendisine dang humması teşhisi konuldu. Daha sonra 27 Haziran'da kardeşimi hastaneye yatırdık. Ancak şimdi trombosit seviyesi artmıyor, düşüyor" dedi.

Başkent Dakka'daki Mugda Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Shah Ahmed Nusaer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yağış sezonunun başlamasıyla tüm ülkede dang humması salgını görüldü. Bu salgın giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Dang humması vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Hastaneye yatışlar ve ölüm oranları da artıyor" şeklinde konuştu. Ülke genelinde her gün 500-600 kişinin hastanelere kabul edildiğini belirten Nusaer, en yüksek hasta sayısının Dakka'nın kalabalık bölgelerinde görüldüğünü ifade etti.

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan dang virüsünün semptomları arasında baş ağrısı, döküntü, ateş, eklem ağrısı ve kusma yer alıyor.