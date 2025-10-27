Banaz'da meme kanseri farkındalık yürüyüşü
Banaz İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Banaz Şehit Rıfat Gündüz Mesleki ile Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Banaz Kültürpark Alanı'nda sona erdi.
Katılımcılar yürüyüş boyunca "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" şeklinde sloganlar attı.
Etkinliğe, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İlçe Jandarma Komutanı Merve Tuzcu, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İl Sağlık Şube Müdürü Buse Yüksel, sağlık müdürlüğü personeli, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Sağlık