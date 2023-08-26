Balıkesir Üniversitesi'nde Down Sendromlu Bireylere Özel Atlı Terapi Etkinliği

Balıkesir Üniversitesi, Down Sendromlu bireyler ve ailelerine özel olarak hippoterapi (atlı terapi) etkinliği düzenledi. Etkinliğe BAÜN Rektörü ve diğer yetkililer de katıldı.

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN), Down Sendromlu bireyler ile ailelerine özel olarak hippoterapi (atlı terapi) etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu (BAL-AT) ve BAÜN Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Çağış Yerleşkesi'nde oluşturulan özel alanda düzenlenen etkinliğe Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesinin iş birliği ve öncülüğünde Down Sendromlu bireyler ve aileleri katıldı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte etkinliğe katılarak çalışmalara destek verdi. BAL-AT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz'ün rehberliğinde gerçekleşen etkinlik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampusü'nde hayvan destekli terapiler alanında çalışmaları bulunan, alanında uzman Dr. İbrahim Kurban bilgilendirme yaptı. Etkinliğe getirilen bireyler ve aileleri daha sonra atlarla kontrollü temasları sağlanarak atlarla iletişimde bulundu. Down sendromlu bireyler ve aileleri oldukça heyecanlandı. Etkinlikte BAÜN Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya ve Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Zeki Uslu da hazır bulundu.