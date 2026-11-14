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Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi

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Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi
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Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat" temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte organ bağışının hayat kurtardığı vurgulanarak vatandaşlar bilinçlenmeye ve duyarlı olmaya davet edildi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat" temalı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır Çağlar ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Süha Serin'in de katıldığı etkinlikte, organ bağışının hayat kurtarmadaki rolüne dikkat çekilerek organ bağışı konusunda toplumda bilinç ve duyarlılığın artırılmasının önemi vurgulandı.

Organ bağışının bir insana yeniden yaşam, bir aileye ise umut olabileceğine dikkat çekilen etkinlikte, tüm vatandaşlar organ bağışı konusunda bilinçlenmeye ve duyarlı olmaya davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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