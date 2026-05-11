Haberler

Balıkesir'de Çölyaklılar geleneksel kahvaltıda buluştu

Balıkesir'de Çölyaklılar geleneksel kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çölyaklılar, Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya öncülüğünde geleneksel kahvaltıda bir araya geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çölyaklılar, Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya öncülüğünde geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. Sekiz Eylül Parkında buluşan Çölyaklılar Glutensiz kahvaltı yaparken, unutulmaz bir gün yaşadı.

Sekiz Eylül Parkında pasta da kesen çölyaklılar glutensiz gıdalarla kahvaltı ederken, unutulmaz bir gün yaşadı. Kahvaltı etkinliğini 8 yıldan beri yaptıklarını anlatan dernek başkanı Betül Özdemir Kaya, "Edremit Körfezi Çölyak Derneği olarak bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak günü etkinliğimiz olan geleneksel hale gelen Glutensiz kahvaltı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Evlerimizde hazırladığımız Glutensiz Pasta, çiğ köfte, kurabiyeler, kekler, yağlı pide ve ikramlıklar ile özgürce sorgulamadan kahvaltımızı hep birlikte yaptık. Etkinliğimize katılan özellikle çocukların mutluluğu paha biçilemez. Belli aralıklarla etkinliklerimiz ile sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize uzaktan yakından katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Çölyaklılar için Glutensiz yaşam bir tercih değil zorunluluktandır. Dünya Çölyak Günü kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı