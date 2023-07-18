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Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Sağlık Haberleri

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Sağlık

Sadi Konuk İtfaiye Sağlık Haberler

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