Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı bloktaki hastalar tamamen tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

- Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkutan yangın

İSTANBUL - Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı bloktaki hastalar tamamen tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. 4. kattaki elektrik panosundan çıkan yangına ilk olarak hastane personeli müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta bulunan hastalar, görevliler tarafından hızlıca tahliye edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.