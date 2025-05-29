Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs 2025 tarihli güncellemesinde 42 yeni ürünü "hileli" ve "sağlığa zararlı" gıda listesine ekledi. Bu ürünler arasında 4 farklı sucuk markası da yer aldı. Bir üründe insan sağlığına zararlı boya maddesi tespit edilirken, diğerlerinde et hilesi dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı ve sıkı takip edilen "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığa Zararlı Gıdalar" listeleri bir kez daha güncellendi. Bakanlık, son güncellemede 42 yeni ürünü ifşa ederken, bu ürünler arasında yer alan 4 sucuk markası büyük dikkat çekti.

    TOPLATILACAK ÜRÜNLER VE TESPİT EDİLEN HİLELER ŞÖYLE;

    • AFYONKARAHİSAR EFEM (ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ): Bu markaya ait sucuklarda soya ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
    • Kısmetoğlu Beyti – Piliç Sucuk: Üründe taşlık türü sakatat bulundu. Etikette bu içerikler yer almamasına rağmen kullanılması "tağşiş" kapsamında değerlendirildi.
    • Yaşarbey Marka Sucuk: Üründe hem mekanik ayrılmış kanatlı eti hem de sağlığa zararlı gıda boyası tespit edildi. Bu nedenle ürünün toplatılmasına karar verildi.
    • Gold Dana Gurme (KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ – Beytullah Yeşilçayır): Etikette "dana eti" ifadesi bulunmasına rağmen üründe kanatlı eti olduğu tespit edildi.

    PİYASADAN TOPLATILACAK

    Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını duyururken, vatandaşları etiket bilgilerine karşı dikkatli olmaya davet etti. Gıda güvenliği ihlali yapan firmalar hakkında yasal işlemler başlatılacağı da bildirildi.

    SAĞLIKLI SUCUK NASIL OLMALI?

    1. Et Kalitesi ve İçeriği

    • Tek tür et: Sağlıklı sucuk %100 dana eti (veya etiketinde belirtilen diğer tek tür et) içermelidir. Kanatlı eti, sakatat, taşlık gibi katkılar bulunmamalıdır.
    • Yağ oranı dengeli olmalı: Etin yağ oranı fazla olmamalı (%25'i geçmemesi ideal kabul edilir).
    • Soya veya nişasta katkısı olmamalı.

    2. Katkı ve Koruyucu Maddelerden Kaçınmalı

    • Monosodyum glutamat (MSG), nitrat/nitrit tuzları, yapay koruyucular ve boya maddeleri içeren sucuklar tercih edilmemelidir.
    • Sağlığa zararlı gıda boyaları kullanılan ürünler mutlaka uzak durulması gerekenlerdendir.

    3. Doğal Baharat ve Fermente Üretim

    • Sağlıklı sucuklar doğal baharatlarla (kimyon, kararbiber, sarımsak, pul biber) hazırlanır.
    • Isıl işlem yerine fermente yöntemle (geleneksel kurutma) üretilmiş sucuklar tercih edilmelidir. Bu yöntem daha doğal kabul edilir.

    4. Etiket Okuma ve Güvenilir Marka

    • İçerik listesi kısa ve anlaşılır olmalı.
    • Üretici firma Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onaylı kayıt sisteminde bulunmalı.
    • "%100 dana eti" ibaresi yer almalı ve firmanın adı açıkça yazılmalı.

    5. Saklama ve Görünüm

    • Vakumlu ambalajda olmalı, ambalaj şişmişse alınmamalı.
    • Rengi parlak kırmızı değil, doğal koyu kahverengiye yakın olmalı (aşırı kırmızı, boya şüphesini doğurur).
    • Etin dokusu sıkı, çok yumuşak olmamalı.
    Olgun Kızıltepe
    Olgun Kızıltepe
    Haberler.com - Sağlık
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    Yorumlar (5)

    Haber YorumlarıKablobükücü:

    Toplayın sahıbıne yedirin

    Yorum Beğen17
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    Haber YorumlarıSezaiKaraman:

    Bunkar katil olarak yargılamalar milyonların katili olarak

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    Haber YorumlarıSelimk:

    ahlaksızlık diz boyu

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    Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

    firma kapama kökten çözüm olurdu,ülkede o kadar çok yanlışlar var ama yanlışı düzeltmek isteyen yok, yıllardır haber altlarına yorum yazıyoruz yorumlardan etkilenip bir şeyin düzeldiğini gören var mı.? yaptığımız yorumlara ulaşan bir yetkili çıkıp da halk böyle istiyor böyle yapalım dedi mi.?

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