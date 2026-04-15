Bakanlar Yaralıları Ziyaret Etti

BAKANLAR YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kahramanmaraş'ta okul saldırısında yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda tedavi alına alınan yaralıları ziyaret eden bakanlar, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık personellerinden çocukların durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı