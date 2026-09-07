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Sağlık Bakanı: Kronik Hastalıklarda Erken Tanı İçin 158 Milyon Tarama Yapıldı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

"8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik. Unutmayalım: Erken teşhis, sağlıklı bir geleceğin en önemli adımlarından biridir. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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