Bakan Koca: Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak

Sağlık Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Libya'daki afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihaz ve ilaçlar gönderdi. Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri, sahra hastanesinde yaralılara müdahale ederken aynı zamanda sahada sağlık taraması yapıyor.

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UMKE EKİPLERİ LİBYA'DA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Libya'daki afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihaz ve ilaçlar gönderdi. Derne şehrinde kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Derne şehrinden yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz üzere Libya'nın Derne kentinde çok büyük bir felaket yaşandı. Bizler de Sağlık Bakanımızın talimatıyla hızlıca bölgeye intikal ettik. Çabuk şekilde bir sahra hastanesi kurduk. Ekiplerimizle olay yeri değerlendirmesi yapıp uygun yerlere arama ve kurtarma ekiplerimizi yönlendirdik. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerine sahada sağlık hizmeti de sağlıyoruz. Sahra hastanemizde çok sayıda yaralıya müdahale edildi. Gün boyu travma hastalarına müdahale ettik. Yerel halktan da kronik hastalığı olanlar başvurmakta. Doktorlarımız onların da tedavilerini düzenliyor" açıklamalarında bulundu.