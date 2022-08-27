Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek Sağlık Haberleri SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek" dedi. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer" ifadelerini kaydetti. Sağlık Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Fahrettin Koca Sağlık Haberler

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