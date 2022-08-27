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Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek

Sağlık Haberleri

Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Haberler

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