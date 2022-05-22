Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan &quot;Maymun Çiçeği&quot;Açıklaması: &quot;Pandemiye Yol Açmaz. Ülkemizde Rastlanılmamıştır&quot; - Haberler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Maymun Çiçeği"Açıklaması: "Pandemiye Yol Açmaz. Ülkemizde Rastlanılmamıştır"

ANKA - Merve Güven - Sağlık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Maymun Çiçeği'Açıklaması: 'Pandemiye Yol Açmaz. Ülkemizde Rastlanılmamıştır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili “Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afrika kaynaklı ve çiçek virüsünün bir türü olan Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Virüsün Türkiye'de görülmediğine dikkat çeken Bakan Koca, virüsün pandemiye neden olmayacağını belirtti. Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

ANKA / Merve Güven - Sağlık

Sağlık, Güncel, Haberler

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