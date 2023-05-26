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Bakan Koca: Hatay Devlet Hastanesi hepimizin ortak eseri

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 günde tamamlanan Hatay Devlet Hastanesi'ne ilişkin, 'Bu hepimizin ortak eseri' dedi.

Bakan Koca 60 günde tamamlanan Hatay Devlet Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu: "Bu hepimizin ortak eseri"

HATAY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 günde tamamlanan Hatay Devlet Hastanesi'ne ilişkin, "Bu hepimizin ortak eseri" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından 60 günde tamamlanan ve hasta kabule başlayan Hatay Devlet Hastanesi'nin havadan dron ile çekilmiş görüntüleri paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Defne Devlet Hastanesine ait bu görüntüler dün çekildi. Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu. Bu hepimizin ortak eseri."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Sağlık

Hatay Devlet Hastanesi Fahrettin Koca Hatay Sağlık Haberler

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