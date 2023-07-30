Bakan Koca'dan Kars'taki Otobüs Kazasıyla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars Horasan Sarıkamış mevkinde meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Bakan Koca, yaralıların tedavi altında olduğunu ve gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bu sabah, Kars Horasan Sarıkamış mevkinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi vefat etmiş, 23 kişi yaralanmıştır. Olay yerine Kars ilinden 4 UMKE, 21 ambulans, Erzurum'dan 6 ambulans ve 1 helikopter ambulans görevlendirilmiştir. Yaralılar hastanelerimizde tedavi altındadır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.