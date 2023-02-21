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Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil

Sağlık Haberleri

Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil

Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değilSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaşarak, "Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" dedi.

Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaşarak, "Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından Hatay'ın Alaattin köyünde sağlık taraması yapan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, ambulans ile depremden hasar gören köye ulaşan sağlık görevlilerinin vatandaşların kan şekeri, tansiyon ölçümünü yaptığı, vatandaşların ihtiyacı olan ilaçları not ettikleri anlar yer aldı. Bakan Koca, "Hatay'da 112 sağlık ekiplerimiz, köylere ulaşarak, depremzede halkımızın sağlık taramasını yapıyor, ihtiyaç duyulan ilaçları ve halk sağlığı hizmetlerini veriyor. Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" ifadelerini kullandı.

- Sağlık görevlilerinin çalışması

- Köyden görüntü

- Genel ve detay

Haber:  Elif ER/ ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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