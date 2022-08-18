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Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi

Sağlık Haberleri

Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi: Etlik Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak ve açılmak için gün sayan, Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi: Etlik Şehir Hastanesi

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak ve açılmak için gün sayan, Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe ile birlikte, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Koca o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Koca'nın söz konusu paylaşımında, "Açılış müjdesini Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Sağlık

Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Türkiye Ankara Sağlık Haberler

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