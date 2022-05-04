Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SONUÇ ÇOK YAKIN"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın." ifadelerini kullandı.