Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın - Haberler

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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın

AA - Zafer Fatih Beyaz - Sağlık
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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın

Sağlık Bakanı Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını bildirdi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına müjde vererek, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SONUÇ ÇOK YAKIN"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bayram tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını bildirdi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Sağlık

Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Bayram, Medya, Sağlık, Güncel, Haberler

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