Bakan Işıkhan: Lösemili çocuklar için 77 ilaç geri ödeme kapsamında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, lösemili çocukların tedavi süreçlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yanlarında olduklarını ve tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamına aldıklarını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık