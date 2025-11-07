Bakan Işıkhan: Lösemili çocuklar için 77 ilaç geri ödeme kapsamında

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki bir tatlı gülümse bizim için dünyalara bedel" dedi.