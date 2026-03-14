Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından velileri, öğretmenleri ve çocukları Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bizim tek gayemiz; dijital dünyanın risklerine karşı çocuklarımızı korumak ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk imzacılarından biri olduğu Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni son derece önemsiyoruz. Tüm velilerimizi, öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemizi imzalamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

