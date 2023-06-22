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Bahçeye giderken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Karabük'te bahçesine giderken merdiven çıktığı sırada fenalaşarak yere yığılan 93 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Bahçeye giderken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te bahçesine giderken merdiven çıktığı sırada fenalaşarak yere yığılan 93 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Karabük Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Coşkun (93), isimli vatandaş bahçeye gitmek üzere evinden ayrıldı. Bahçesine gitmek için merdiven çıkan yaşlı adam bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerde kalp krizinden öldüğü anlaşılan Coşkun'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Sağlık

Kalp Krizi Karabük Sağlık Haberler

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